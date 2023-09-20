شكرا لقرائتكم الاتحاد يستهدف نقاط الفتح "الصعبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة إلى تحقيق 3 نقاط صعبة أمام ضيفه الفتح يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يستضيف الاتحاد ثاني ترتيب الدوري مباراة صعبة أمام الفتح السابع بـ11 نقطة.

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وكان الاتحاد حقق فوزا سهلا في باكورة مشاركاته الآسيوية في الموسم الحالي أمام أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-صفر.

ويعتمد الاتحاد على مجموعة من الأسماء المميزة، على غرار البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه فابينو ورومارينيو داسيلفا والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي واحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي، في حين لم تتأكد مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو بسبب الإصابة.

واستطاع الفتح بعد سقوطه الكبير أمام النصر 5-1 على أرضه، أن ينجح في تحقيق انتصارين كبيرين على الأهلي 5-1 والخليج 3-1، ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويعود بالعلامة الكاملة أو على الأقل نقطة التعادل.