شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يثير الجدل قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشهد مساء اليوم في العاشرة مساء، ملعب أليانز أرينا قمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني والفريق الأول الكروي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في قمة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وتحدث الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن المواجهة النارية ضد فريق بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد

وتحدث أونانا قبيل لقاء بايرن ميونخ قائلًا: "لا أضمن لكم تحقيق الفوز اليوم، ولكن أضمن أننا سنموت على أرض الملعب من أجل شعار مانشستر يونايتد".

وتابع: ""بصراحة كأننا عائلة، فأنا سعيد بوجودي هنا حتى لو لم تسر الأموت كما نرغب - حتى الآن - ولكننا هادئون ونثق بالمشروع

واختتم أونانت بقوله: " "هذه الفترة ستمضي.. الأيام الجيدة ستأتي."

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 مباريات بثلاثة انتصارات وتعادل

بينما يحتل الفريق الأول الكروي بنادي مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ6 نقاط فقط، في بداية كارثية غير معهودة للشياطين الحمر.