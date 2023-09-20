المصري يقدم عرضا للزمالك بهذا المبلغ لإنهاء أزمة أحمد عيد ومنصور

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم النادي المصري البورسعيدي، عرضا ماليا لمسئولي نادي الزمالك، لإنهاء أزمة ثنائي الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وكان اتحاد الكرة المصري، وافق على تأجيل جلسة التحقيق مع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، بناء على طلب النادي المصري، لحل الأزمة بشكل ودي مع الزمالك.

وتعود الأزمة بعدما وقع الثنائي للنادي المصري، رغم ارتباطهم بعقد مع نادي الزمالك، وحصولهم على المقدم، نظرا لوقف قيد الفريق الأبيض، وهو ما اعتبره اتحاد الكرة مخالفا نظرا لتوقيع الثنائي لناديين.

وعلم موقع الخليج 365، أن النادي المصري، قدم عرضا ماليا للزمالك، بقيمة 4 ملايين جنيه، وهو مقدم العقود الذي حصل عليه الثنائي من أجل حل الأزمة بشكل ودي.

وأوضح المصدر، أن النادي البورسعيدي، يعمل على حل الأزمة، نظرا لحالة الخوف من إيقاف الثنائي لمدة 6 أشهر بعقوبة من اتحاد الكرة.