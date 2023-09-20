" شعور سئ ".. تفاصيل أزمة ضم لاعبات المنتخب الإسباني رغمًا عنهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

انضم لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم عقب مقاطعتهن له احتجاجًا على سلوك رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس مع لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو إذ قبلها من فمها عقب الفوز بكأس العالم للسيدات 2023.

شهدت الفترة التالية لتقبيل "لويس" لاعبة المنتخب عدة أزمات أطاحت به من منصبه، إذ أعقبها إقالة مدرب منتخب إسبانيا للسيدات، خورخي بيلدا.

رفضت اللاعبات ميسا رودريجيز وأولجا كارمونا وأويهاني هرنانديز وإيفا نافارو وتيري أبييرا اللعب للمنتخب الإسباني لحين حدوث تغييرات في الاتحاد، حيث أصدرن بيانًا يطالبن بتغييرات عميقة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أعلنت مدربة المنتخب الإسباني للسيدات الجديدة، مونتسي تومي، قائمة إسبانيا لخوض مباراة في دوري الأمم الأوروبية النسائية أمام السويد، يوم الجمعة المقبل، ولم تتضمن صاحبة القبلة جينيفر، إذ بررت المدربة استبعادها لحمايتها.

أصدر لاعبات منتخب إسبانيا بيانًا بعد استدعائهن، تضمن: "كلاعبات محترفات سنقييم العواقب القانونية المحتملة التي عرضنا لها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقحامنا في قائمة طلبنا من قبل أن لا نكن فيها، سنتخذ أفضل قرار لمستقبلنا وصحتنا، بخصوص الاستدعاء نريد أن نذكر أنه لم يكن متبعاً لإجراءات الفيفا، لذلك نرى أن الاتحاد ليس في موقف قوة بمطالبة حضورنا، أمر مؤسف أن يضعنا الاتحاد الإسباني في موقف لم نتمناه إطلاقاً".

نشرت جينيفر هيرموسو بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً بعد استبعادها، كتبت فيه: "تحميني من ماذا؟، لقد كنا نبحث منذ أسابيع وأشهر عن تلك الحماية التي لم نتمكن من العثور عليها داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه، نفس الأشخاص الذين يطلبون ثقتنا هم الأشخاص الذين أطلقوا اليوم قائمة تضم اللاعبات اللاتي طلبن عدم استدعائهن".

أضافت جينيفر: "اللاعبات واضحات جدًا أن هذه استراتيجية أخرى للانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات الاقتصادية، دليل آخر لا جدال فيه على أن شيئا لم يتغير اليوم، ويؤكد سبب نضالنا وكيف نقوم بذلك".

اختتمت: "أريد أن أظهر دعمي الكامل لزملائي الذين فوجئوا وأجبروا على الرد على موقف مؤسف آخر سببه الأشخاص الذين يواصلون اليوم اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أود أيضًا أن أوضح شيئًا، لقد حاولوا اليوم القول أن البيئة ستكون آمنة لزملائي عندما أُعلن في نفس المؤتمر الصحفي أنهم لن يستدعوني لحمايتي".

سأل أحد الصحفيين أليكسيا بوتياس لاعبة منتخب إسبانيا عن شعورها، أثناء وجودها في المطار متجهة لمعسكر المنتخب، فردت: "شعور سئ".