توتنهام يعلن غياب إيفان بيريزيتش حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي توتنهام في بيان رسمي عبر موقع النادي، إصابة لاعب الفريق، إيفان بيريزيتش، بقطع في الرباط الصليبي بقدمه اليمنى، وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعرض اللاعب الكرواتي للإصابة خلال تدريبات الفريق الجماعية، وسيخضع لعملية جراحية.

وجاء بيان النادي كالتالي: "تعرض اللاعب الكرواتي الدولي ذو الخبرة للإصابة أثناء التدريب بدون احتكاك مع أي لاعب وسيخضع لعملية جراحية، وسيبدأ إيفان بعد ذلك عملية إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم".

منذ انضمام بيريزيتش إلى توتنهام في مايو 2022، شارك في 39 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب أساسيًا في 23 مباراة وقدم تسع تمريرات حاسمة، بينما سجل هدفا واحدا.