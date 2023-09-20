فانتازي.. 3 لاعبين احذر بيعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يعتبر أحد أكبر الأخطاء وأكثرها شيوعا في فانتازي، بيع اللاعبين سريعا بمجرد إخفاقهم في مباراة أو مباراتين.

والنظر إلى إحصائية المشاركة المتوقعة في الهدف (صناعة أو تسجيل) (xGI) يمكن أن يساعد مدربو فانتازي في معرفة اللاعب القريب من التسجيل أو الصناعة، واللاعب الذي يغيب عن المشاركة في الأهداف بسبب سوء الحظ.

تعرض إحصائية (xGI) عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة المتوقع أن يحققها اللاعب، بناءً على أدائه وبعض البيانات الأخرى، ويمكن العثور على هذه المعلومات في قسم "الإحصائيات" بموقع فانتازي الدوري الإنجليزي.

ويسلط كشافة فانتازي الضوء على اللاعبين الذين يمكنهم المساهمة في الأهداف وتحقيق نقاط كثيرة قريبًا في الدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.9 مليون جنيه إسترليني

البداية السيئة لنجم مانشستر يونايتد للموسم جعلته لاعب خط الوسط الأكثر مبيعًا في فانتازي، حيث تم بيعه من قبل 1.7 مليون مدرب منذ بداية الموسم على خلفية هدف واحد وتمريرتين حاسمتين.

على الرغم من المباراة "السهلة" أمام بيرنلي، فإن راشفورد هو ثاني أكثر لاعبي خط الوسط مبيعًا في الأسبوع السادس، حيث قام 120 ألف مدرب ببيعه.

يظهر تحليل الأرقام للدوري الإنجليزي أن راشفورد كان أقل فعالية عندما لعب كمهاجم صريح، حيث سجل أدنى معدلاته في (xGI) هذا الموسم عند 0.45 و0.44 في أول مباراتين لمانشستر يونايتد أثناء المشاركة في هذا المركز.

وعاد راشفورد إلى مركزه المفضل الجناح الأيسر في الأسبوعين الثالث والرابع، حيث قدم كل أرقامه الهجومية الجيدة بموسم 2023/24 في تلك المباريات.

ثم شارك بجانب راسموس هويلند (7 مليون جنيه إسترليني) في مركز المهاجم الصريح ضد برايتون في الجولة الخامسة، وعلى الرغم من أن اليونايتد خسر بنتيجة 3-1، إلا أن أرقامه تبدو جيدة للغاية، حيث سدد تسع كرات، ست منهم من داخل منطقة الجزاء، وصنع فرصتين محققتين.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.0 مليون جنيه إسترليني

مهاجم تشيلسي هو اللاعب الأكثر مبيعًا في الجولة السادسة على خلفية هدف واحد فقط في أول خمس مباريات.

ولكن معدل التوقع للمشاركة في الأهداف (xGI) الخاص به البالغ 3.73 يحتل المركز السابع بين لاعبي فانتازي، خلف 3.80 لجيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني).

بعد حصول مهاجم البلوز على بطاقة صفراء ضد بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، أصبح جاكسون على بعد بطاقة صفراء واحدة فقط من الإيقاف لمباراة واحدة.

لكن المديرين الفنيين المستعدين لاغتنام الفرصة وإبقاء جاكسون مؤقتًا لا يزال من الممكن مكافأتهم، حيث يواجه تشيلسي كل من أستون فيلا وفولهام وبيرنلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.3 مليون جنيه إسترليني

يمكن للاعب كريستال بالاس أن يكافئ ممتلكيه المتبقين الذين يبلغ عددهم 9% ضد فولهام في الجولة السادسة.

وسدد إيزي 23 كرة وقدم 13 تمريرة محققة، إلا أن هدفه ضد ولفرهامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي هو مشاركته الهجومية الوحيدة لهذا الموسم.