إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن سيد معوض لاعب الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إصابة نجله عمر بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر سيد معوض صورة لنجله على "إنستجرام" وعلق: "قدر الله وماشاء فعل والشكر لله رب العالمين، في اليوم اللي بيوصل عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي عمر يجيله إصابة في الرباط الصليبي.

وواصل: "الحمدلله على كل شئ وإن شاء الله يرجع زي الأول وأحسن.. دعواتكم لعمر".

جدير بالذكر، يلعب عمر سيد معوض في صفوف النادي الأهلي مواليد 2006، وقضى فترة معايشة مع النادي الإسباني ريال بيتيس قبل عودته إلى الأهلي بداية الموسم الجاري.