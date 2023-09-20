شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام .
جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.
وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق أحمد جمال و مصطفى شكشك بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق على الزهدى و محمد أسامة وساهم حارس مرماه الزنفلى فى الخروج بفريقه فائزا بتصديه للعديد من الفرص للفريق البترولى.
جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: عبد العزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر-كريم يحيى
الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد
الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء
بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية كالتالى..
حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى
الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى
الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد صبيحة، أحمد نادر
الهجوم: أحمد جمال
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