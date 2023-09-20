شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام .

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق أحمد جمال و مصطفى شكشك بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق على الزهدى و محمد أسامة وساهم حارس مرماه الزنفلى فى الخروج بفريقه فائزا بتصديه للعديد من الفرص للفريق البترولى.

جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عبد العزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر-كريم يحيى

الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد صبيحة، أحمد نادر

الهجوم: أحمد جمال