شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى فى موقعة سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الأهلي جهود بعض اللاعبين في مباراته القادمة ضد سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبرفى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلي كلا من الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي الأولية على أن يكون متاحا للمشاركة مع الأهلي بدءا من دور المجموعات الإفريقي، كما يغيب رضا سليم بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

كما يغيب كلا من عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، بينما لم يتحدد موقف الثلاثي كريم نيدفيد وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومن اللحاق بالمباراة او استمرار غيابهما.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.