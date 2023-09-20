شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة والجونة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كلا من علاء عبد العال وأحمد سامى المديرين الفنيين للجونة وسموحة تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الجونة كالتالى:

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري

خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

تشكيل الجونة لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.

خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح.

خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

ويحل فريق الجونة العائد للدوري هذا الموسم، ضيفا ثقيلا على سموحة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة دورى نايل لموسم 2023 – 2024.

الجونة يسعى لتحقيق الانطلاقة المميزة، بعدما تعاقد مع 18 صفقة، هم: أحمد محمود وصبرى رحيل ومحمد الصباحى وأحمد مسعود وأليو جاتا وفارس جلال ومحمد عماد وكمال أبوالفتوح وأحمد عبد الرسول وسيف العجوز وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادى وأشرف مجدى وصبحى سليمان وجابريل شيكودى وأيمن سعد موكا وأحمد بلحاج وأحمد شوشة.

بينما قام سموحة بضم 13 لاعبا جديدا، هم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.