شكرا لقرائتكم خبر عن سمانة ودي ماريا يقودان أول تشكيل لبلدية المحلة بعد 15 سنة فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز، فى المباراة الاولى له بالدورى بعد غياب 15 سنة فى دورى المظاليم.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، محمد صابر، حسام حسن

خط الوسط: ماجد هاني، يوسف حسن، عبد الرحمن اللاهوني

خط الهجوم: عبد الرحمن سمانه، حسام أشرف، عبد الناصر ديماريا

يدخل المقاولون العرب مواجهة اليوم بعدما جدد دمائه بـ 10 صفقات جديدة وهم: عمار حمدى ومحمود وادى وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزى وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعى وعربى بدر وعماد بوبكر.

بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعبًا هم: حسام أشرف وماجد هانى وطارق علاء ونور الزمان الزمورى ومحمد الزافرانى وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهونى ومؤمن راضى ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافى وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.