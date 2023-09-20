شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Nile Developments تحصل على حقوق رعاية دوري رابطة الأندية المحترفة لثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق بالأمس الدوري المصري في ثوبه الجديد وبمسماه الجديد الذي أصبح دوري nile وذلك بعد استحواذ شركة Nile Developments على حقوق رعاية دوري رابطة الأندية المحترفة لثلاث سنوات مقبلة بدءًا من الموسم الحالي 2023/2024 وحتى نهاية موسم 2025/2026 في تعاون كبير بين ثلاث كيانات عملاقة وهي شركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية المحترفة وشركة النيل للتطوير العقاري، وتزامن ذلك مع الشكل الجديد والصورة الجديدة للدوري.



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وكانت شركة Nile Developments قد أعلنت عن خبر استحواذها على رعاية دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة ليصبح اسمه دوري nile في حفل كبير أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة في التاسع من شهر يوليو 2023 بحضور قيادات الشركة وعلى رأسهم المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي للشركة وكان على رأس قائمة المدعوين معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومعالي الوزير أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة والنائب أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورتس والأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة والشخصيات العامة. وأحيت الحفل المطربة فرح الديباني التي بدأت أولى أغنياتها بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وتركزت كلمة المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة Nile Developments على أهمية دعم الرياضة وخاصة كرة القدم التي تمثل المتنفس الأول للشعب المصري في ضوء سياسات الجمهورية الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيرا بالشباب المصري الواعي وبالرياضة، وأكد على أهمية الاهتمام بالشباب المصري القادر على تحويل رمال الصحراء إلى ذهب متمثلا في التطور العمراني الكبير الذي شهدته العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة المهندس خالد عباس.



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وأكد النائب أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة أهمية تطوير شكل الدوري المصري وهو الدور الذي تلعبه الرابطة منذ اليوم الأول لتوليها والذي أصبح واضحًا جليا في الموسمين الماضيين، مشيرا إلى أنه يعمل جاهدا على انتظام المسابقة ليعود ذلك بالنفع على الكرة المصرية وعلى المنتخبات الوطنية كلها.



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وتعتبر شركة Nile Developments إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري بمشروعاتها العملاقة في العاصمة الإدارية متمثلة في مشروعين كبيرين وهما 31 North Tower ومشروع Nile Business City بالإضافة إلى انطلاق المشروع السكني الجديد Nile Boulevard في التجمع الخامس.