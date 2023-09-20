شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب السيدات لمواجهة جنوب السودان فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية على التشكيل الذي يخوض به مواجهة جنوب السودان في ذهاب تصفيات إفريقيا.

وضم التشكيل كلا من: "مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام".

ويدير اللقاء الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها في هذه المباراة طاقم تونسي بالكامل مكون من هدى عفين مساعد أول وونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمنة العجبوني حكما رابعًا.

واستقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية الأول على إقامة مباراتي سيدات الفراعنة أمام جنوب السودان بتروسبورت.

ويواجه منتخب مصر للسيدات، بقيادة محمد كمال، جنوب السودان يومى 20 و 24 سبتمبر الجاري، ذهابا وإيابا فى مرحلة التصفيات الأفريقية، وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.