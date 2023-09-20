إصابة نجل سيد معوض بقطع في "الرباط الصليبي"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق عن تعرض نجله عمر - لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي - للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب سيد معوض منشور كشف من خلاله عن طبيعة إصابة نجله، مشيرًا إلى أن إصابة اللاعب الشاب جاءت في اليوم الذي وصل له عرض رسمي للانضمام إلى نادي ريال بيتيس الإسباني. وقال سيد معوض في منشوره: قدر الله وما شاء فعل الحمد والشكر لله رب العالمين في اليوم اللي بيوصل عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي عمر يجيله إصابة الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يرجع زي الأول وأحسن. دعواتكم لعمر ربنا يشفيه. ونشر سيد معوض صورة لنجله خلال سجوده احتفالًا بإحرازه هدفا في مباراة سابقة، وكتب على الصورة: قدر الله وما شاء فعل والحمد لله.. قطع في الرباط الصليبي.

وكان عمر سيد معوض قد قضى فترة معايشة مؤخرًا مع فريق ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يعود اللاعب مجددًا إلى مصر.

وأكدت صحيفة ABC الإسبانية، أن الكشافين والمسؤولين عن قطاع الناشئين في نادي ريال بيتيس خلال متابعتهم لإحدى المباريات الودية التي شارك فيها عمر سيد معوض على هامش مشاركته في فترة المعايشة بالنادي، ترك اللاعب انطباعًا جيدًا لديهم ونال إعجابهم إلى حد ما. وقدم عمر سيد مستويات مميزة مع ناشئي النادي الأهلي وفريق الشباب بالنادي، كما كان أحد لاعبي منتخبي الناشئين والشباب السابقين.