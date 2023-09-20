شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يلتقي الكويت ولبنان في استاد آل مكتوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، لإقامة معسكر داخلي في دبي خلال فترة التوقف الدولية المقررة من 9 إلى 17 من شهر أكتوبر المقبل، وهو التجمع الثالث ل«الأبيض» استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويخوض «الأبيض» خلال فترة المعسكر مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام منتخب الكويت يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب لبنان يوم 17 منه، وذلك في استاد آل مكتوم بنادي النصر الذي تم اختياره كذلك لاستضافة أولى مباريات التصفيات يوم 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب نيبال أو لاوس.

وكان منتخبنا الوطني قد عاد من معسكره الذي أقيم في العاصمة الكرواتية زُغرب، والذي شهد خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب كوستاريكا انتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف.