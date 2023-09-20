شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يلتقي ناديا دبا الحصن وضيفه خورفكان حامل اللقب الموسمين الماضيين في السابعة والربع من مساء الخميس في نصف نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وفي التوقيت نفسه يلتقي أيضاً ناديا اتحاد كلباء مع ضيفه البطائح، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ويتحدد ملعبها بعد التعرف إلى طرفي الصراع على اللقب.

وكان دبا الحصن تأهل إلى نصف النهائي باعتباره صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، أما خورفكان، فقد تأهل إلى نصف نهائي بعد أن نجح في تخطي عقبة الحمرية في ملحق الدور التمهيدي بنتيجة 3-2.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور التمهيدي، انتهت بالتعادل السلبي الوحيد الذي تحقق في البطولة حتى الآن.

أما اتحاد كلباء فبالأرقام والحسابات فيعد هو الأفضل في البطولة حتى الآن كونه تربع على المركز الأول للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على البطائح والحمرية، أما البطائح المرشح الأقوى لإحراز اللقب حسب قراءة النقاد المتابعين، فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في ملحق التمهيدي على مليحة ثاني المجموعة الأولى بسداسية نظيفة، وكانت مباراة الدور التمهيدي بين كلباء ومضيفه البطائح انتهت لمصلحة «النمور» 4-2.