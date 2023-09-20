شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. بلدية المحلة يتقدم على المقاولون العرب فى الشوط الأول بهدف سمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق بلدية المحلة على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد فى الشوط الاول ، في المباراة التى تجمع الفريقين، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

وسجل عبد الرحمن سمانة لاعب فريق بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 15 من علامة الجزاء .

وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم".

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة: "حراسة المرمى: محمود ماهر، والدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن، والوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني، والهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد".