شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. سموحة يتقدم على الجونة بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدماً على نظيره الجونة بهدف نظيف سجله فادى فريد في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد،خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري،خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود،خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح،خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

الجونة يسعى لتحقيق الانطلاقة المميزة، بعدما تعاقد مع 18 صفقة، هم: أحمد محمود وصبرى رحيل ومحمد الصباحى وأحمد مسعود وأليو جاتا وفارس جلال ومحمد عماد وكمال أبوالفتوح وأحمد عبد الرسول وسيف العجوز وحسن الحطاب وعبد الله هاشم عبادى وأشرف مجدى وصبحى سليمان وجابريل شيكودى وأيمن سعد موكا وأحمد بلحاج وأحمد شوشة.

بينما قام سموحة بضم 13 لاعبا جديدا، هم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.