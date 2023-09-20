شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة العالم للمصارعة الرومانية بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة العالم للمصارعة الرومانية والتي تقام بصربيا، وتنطلق منافساتها غدا الخميس، عن مواجهة هيثم فهمى مع لاعب أوزبكستان، ومواجهة كيشو مع الفائز من لاعبى أرمينيا وإيطاليا.

كما يلتقى محمد إيهاب مع الفائز من مواجهة ألمانيا والدنمارك، بينما يلتقى محمد مصطفى مع لاعب بلغاريا، ويلتقى محمد جبر مع لاعب اليونان، وعبد اللطيف منيع مع لاعب المكسيك.

وكانت سمر حمزة ودعت بطولة العالم بعد الخسارة من لاعبة كولومبيا فى ربع نهائي البطولة بنتيجة 4/0.

كان محمد إيهاب لاعب المنتخب توج بالميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية.