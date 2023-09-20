شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض المران الأخير قبل انطلاق كأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق كرة سلة الأهلى رجال تدريبه الأخير اليوم بسنغافورة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى. ونشرت الصفحة الرسمية لسلة الأهلى صورا للتدريب الأخير للفريق بسنغافورة قبل مواجهة إيجناينت الأمريكي.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى:

- 21 سبتمبر مباراة الأهلى مع إيجنايت الأمريكى.

- 22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلى.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما صاحبا المركز الثاني من كل مجموعة يلعبان على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما يلعب الأخيران على المركزين الخامس والسادس.