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الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بيرسي تاو

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الشارقة - اميمة ياسر -   

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وكان بيرسي تاو قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الممتاز.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن بيرسي تاو "تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية، أثناء مشاركته في لقاء المصري، أمس".

وأضاف طبيب الفريق الأحمر: "بيرسي تاو أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي اليوم للنادي الأهلي، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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