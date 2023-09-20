شكرا لقرائتكم اعتماد آلية مشاركة الأندية السعودية في المسابقات الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وذلك وفقاً لطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الأعضاء تحديد الآلية المناسبة لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة.

ويتأهل بطل دوري روشن السعودي ووصيفه إلى جانب الفريق صاحب المركز الثالث إلى بطولة النخبة الآسيوية في موسم 2024-2025.

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في المقابل يتأهل بطل كأس الملك إلى دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري يتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 نادياً، في حين تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 نادياً، فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً، وهذه البطولة لاتشارك بها الأندية السعودية.

وتشارك السعودية بثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة بالإضافة إلى مقعد واحد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.