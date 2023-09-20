شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - أعلن توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية للمباراة كالتالي:



حراسة المرمي: سيفن اولرايش.

خط الدفاع: ديفيز ــ كيم ــ أوباميكانو ــ لايمر.

خط الوسط: كيميش ــ جوريتسكا، جنابري ـــ جمال موسيالا ـــ ساني

خط الهجوم: هاري كين

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يواجه فريق بايرن ميونخ، نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليانز أرينا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.