خالد عبد العزيز: لن أذهب لانتخابات الزمالك للتصويت لصالح مرشح معين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الظروف الحالية التي يعيشها نادي الزمالك صعبة للغاية، مضيفًا: "الذي ضاعف حجم المشكلة في الزمالك هو الأزمة الاقتصادية وصعوبة توفير العملة الصعبة".

وأكد "عبد العزيز"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن الظروف التي مر بها نادي الزمالك في فترة سابقة كانت صعبة، والأزمات في نادي الزمالك لن يتم حلها في 6 أشهر أو سنة، مشيرًا إلى أن الأزمات في الزمالك تتعلق بالظروف المادية والإدارية والفنية والقانونية،

وعن ترشحه لانتخابات رئاسة الزمالك، عقب قائلًا: "في ناس طلبت مني الترشح لانتخابات نادي الزمالك وفكرت بيني وبين نفسي لازم يكون عندي فرصة للمنافسة، لكن الظروف غير مناسبة اني اترشح لانتخابات الزمالك، لكن لن أذهب لانتخابات نادي الزمالك للتصويت لصالح مرشح معين".