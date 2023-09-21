شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف: الفوز على المقاولون مجرد بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد عبد الرؤوف، مدرب بلدية المحلة، عن فوزه على المقاولون العرب في انطلاقة الدوري الممتاز، قائلا: "أداء فريقي بعد الهدف الأول لم يعجبني. لكن بشكل عام لدينا حالة من الرضا على أداء الفريق في أول مباراة بالدوري أمام فريق كبير مثل المقاولون".

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "راضى عن صفقات واستعداد المحلة للموسم الجديد لنهاية المسابقة، 100% من اللاعبين من اختياري وراضى تماما عنهم ولقاء اليوم مجرد بداية".

وأتم المدير الفني لبلدية المحلة: "لقاء المقاولون مجرد بداية ولدينا عدد من اللاعبين كانوا خارج القائمة في اللقاء ينتظرهم منافسة شرسة مع باقي اللاعبين".