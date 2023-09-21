شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 21/ 9/ 2023 في بطولة دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم اليوم الخميس، مواجهات الأسبوع الأول من مسابقة دورى نايل هذا الموسم، بإقامة ثلاثة مواجهات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك أمام بيراميدز، بينما يواجه فاركو نظيره مودرن فيوتشر، ويستقبل الاتحاد السكندري منافسه سيراميكا.

موعد مباراة فاركو ومودرن فيوتشر

يستقبل فريق فاركو بقيادة مدربه البرتعالي رومانو نظيره مودرن فيوتشر الذى يقوده مواطنه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

ويتسلح فاركو بـ 8 صفقات بعدما تم حرمانه من القيد الموسم الماضي حيث ضم كلا من: محمد فخرى وموسى توراى ومحمود البدرى وعمرو وردة ومحمد بانجورا وبابكر ندياى وصلاح باشا وشريف دابو.. فى المقابل وَقَّع الاتحاد مع 15 لاعبًا، هم: أحمد الشيخ وعمر الوحش ومحمود شبانة وهانى الطامى وأحمد ياسين وسيف تقا وعمر صلاح وإسلام أبوسليمة وأحمد غنيم وفارس عزت وعمرو صلاح ورجب عمران والحبيب حسن عبده وألفريد نكورونزيز وسواليو واتارا.

في المقابل تعاقد فريق مودرن فيوتشر مع كل من: محمد صادق - عبد الرحمن مانو - محمد محمود - كريست بيكالي - وليد مصطفى - محمد نصير - خالد رضا - كاجالي درامي - حساني إيموران.

ويراهن الفريقان على انطلاقة مميزة للدورى، خاصة فيوتشر الذى أنهى الموسم الماضي بين الأربعة الكبار وتمكن من المشاركة الأفريقية بالكونفدرالية، بعد مستويات مميزة مع مدربه السابق على ماهر، بينما فاركو يسعى لمحو المستوى الباهت الذى قدمه الموسم الماضي متعللا بحرمانه من القيد وقتها.

موعد مباراة سيراميكا والاتحاد

في اللقاء الثاني، يحل فريق سيراميكا بقيادة مدربه أيمن الرمادي، ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الإفتتاحية من بطولة دورى نايل هذا الموسم.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في الدخول بقوة في سوق الانتقالات وتعاقد مع كل من: عمر صلاح - هاني الطامي - إسلام زيادة - عمرو صالح - سيف تقا - فرانك ألان - أحمد غنيم - واتارا سواليو - الحبيب حسن - أحمد الشيخ - عمر الوحش - محمود شبانة - علي سوما - رجب عمران - أحمد ياسين.

بينما فريق سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس رابطة الأندية دخل سوق الانتقالات بقوة وضم كل من: أحمد قندوسي - إسلام المزين - علاء يحيى - سعد سمير - أحمد دعدور - حسين حسني - صديق أوجولا - إريك كامبالي.

ودرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر، وفند جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

يلتقى الزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر مسابة دورى نايل 2023 – 2024.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.