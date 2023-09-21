دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يزيد محن يونايتد المثقل محليًا

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): ضاعف بايرن ميونيخ الألماني محن ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي عندما تغلب عليه 4 3 في مباراة مجنونة الأربعاء في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أزمة عميقة

ويعيش نادي "الشياطين الحمر" أزمة عميقة ويواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيّبة للآمال، شهدت خسارته ثلاث مرات من أصل خمس مباريات في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.

لكن ذلك لم يكن تبريراً للشفقة من بايرن ميونيخ الذي سجّل أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنكليزي هاري كاين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف يونايتد.

وبغياب المدرّب توماس توخل لنيله بطاقة حمراء خلال مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي الموسم الماضي، حلّ مكانه في هذه المباراة مساعده تسولت لوف، كان السبق ألمانياً.

فبعد تبادل جميل للكرة بين سانيه وكاين، حضّرها الإنكليزي على طبق من فضة لزميله على مشارف المنطقة فسددها قوية باتجاه المرمى أخطأ حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا في التقاطها فعانقت شباكه (28).

ولم ينتظر البافاري كثيراً لتعزيز النتيجة، إذ استلم جمال موسيالا الكرة وانطلق بها في الرواق الأيسر إلى داخل المنطقة وراوغ المدافع البرتغالي ديوغو دالوت ومررها إلى غنابري الخالي من الرقابة فسددها في الشباك إلى يسار أونانا الذي لم يحرّك ساكناً (32).

وحاول يونايتد امتصاص الصدمة سريعًا، عندما مرر كاسيميرو كرة بينية إلى الإسباني سيرخيو ريغيلون، لكن الأخير حوّل عرضية لم يكن أحد في انتظارها أمام المرمى الخالي لسفين أولريخ (34).

وكاد سانيه أن يضيف الهدف الثالث عندما توغّل من الجهة اليمنى وسدد يسارية مقوّسة مرت بجوار القائم الأيمن (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، قلّص يونايتد النتيجة عن طريق هويلند الذي استلم كرة داخل المنطقة من ماركوس راشفورد فسددها ولمست المدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم وخدعت أولريخ (49).

ركلة جزاء

لكن فرحة "الشياطين الحمر" لم تدم طويلاً، حيث منح حكم المباراة السويدي غلين نيبرغ بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، ركلة جزاء لبايرن إثر لمسة يد على الدنماركي كريستيان إريكسن، فانبرى لها كاين وترجمها هدفاً إلى يمين أونانا (54).

وكاد سانيه أن يضيف الهدف الرابع عندما تبادل الكرة مع موسيالا في الثلث الأخير وسددها بيمناه صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن (56).

وتصدّى أونانا لتسديدة كاين من داخل المنطقة (62)، لكنه كاد أن يرتكب خطأ آخر بعد دقيقتين عندما أفلتت من بين يديه كرة قوية لسانيه، غير أن الدفاع أبعدها سريعاً إلى ركنية (64).

تبديلان

وأجرى تن هاغ تبديلين متأخرين في الدقيقة 80، بإدخال الفرنسي أنتوني مارسيال بدلاً من هويلند، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بدلاً من الأوروغوياني فاكوندو بيليستري.

وانتفض الفريق الإنكليزي في الدقائق الأخيرة، وقلص الفارق عن طريق كاسيميرو الذي استغل تمريرة من مارسيال وسقط أرضاً لكنه رغم ذلك سدد الكرة بيسراه في المرمى (88).

غير أن الردّ جاء سريعاً أيضاً من بايرن، وهده المرة بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة من الفرنسي ماتيس تيل (90+2).

وسجّل كاسيميرو هدفاً ثالثاً ليونايتد بعد تمريرة من ركلة حرة من البرتغالي برونو فرنانديش، فأسكنها برأسه في الشباك (90+5).

وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى تعادل 2 2.