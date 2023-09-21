دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام يقود ريال مدريد لفوز بشق النفس

الرياص - اسماء السيد - مدريد: أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد الإسباني من فخ ضيفه أونيون برلين الألماني عندما قاده إلى فوز بشق النفس 1 0 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات المباراة وخلق فرصًا كثيرة لم يحالف الحظ مهاجمه خوسيلو، المعار من إسبانيول، في ترجمة أغلبها فضلاً عن التألق اللافت لحارس المرمى الدولي الدنماركي فريديريك رونو الذي أنقذ مرمى رابع الدوري الألماني الموسم الماضي في أكثر من مناسبة.

ويلعب لاحقاً براغا البرتغالي مع نابولي الإيطالي عن المجموعة نفسها.

وأجرى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي أربعة تغييرات على تشكيلته الفائزة على ريال سوسييداد 2 1 في الدوري السبت الماضي، فدفع بالقائد ناتشو هرنانديس مكان فران غارسيا، ولوكاس فاسكيس مكان داني كارفاخال المصاب، والفرنسي إدواردو كامافينغا مكان الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والكرواتي لوكا مودريتش مكان الألماني توني كروس.

وفرض ريال مدريد أفضليته منذ البداية لكن أونيون برلين كان البادئ بالتهديد من هجمة مرتدة قادها شيرالدو بيكر ومرر كرة على طبق من ذهب إلى كيفن بيهرنز المتوغل فسددها إلى جوار القائم الأيسر (3).

ورد ريال مدريد برأسية لمهاجمه خوسيلو من مسافة قريبة إثر تمريرة من الإنكليزي جود بيلينغهام بين يدي الحارس الدنماركي فريديريك رونو (3).

وكاد الفريق المضيف يفعلها برأسية لبيهرنز من مسافة قريبة علت العارضة بسنتيمترات قليلة (5)، رد عليها خوسيلو برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة لفاسكيس بجوار القائم الأيمن (6).

ركلة حرة

وانبرى النمسوي ديفيد ألابا إلى ركلة حرة مباشرة فوق العارضة (23)، ورأسية ثالثة لخوسيلو اثر ركلة ركنية فوق العارضة (25).

وعلى غرار الشوط الاول، كان أونيون برلين البادئ بالتهديد بتسديدة قوية زاحفة للمدافع روبن غوزنس من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (49).

وكاد ريال مدريد يفعلها في ثلاث مناسبات في دقيقة واحدة (51) عندما تلقى رودريغو كرة ساقطة في الجهة اليمنى من فاسكيس فهيأها لنفسه برأسه وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بقوة تصدى لها الحارس رونو وتهيأت أمام مودريتش الذي مررها إلى فاسكيس فرفعها عرضية تابعها البرازيلي "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيسر وشتتها الدفاع، فتهيأت أمام كامافينغا خارج المنطقة فسددها قوية زاحفة بجوار القائم الايمن (51).

ركنية لم تثمر

وتابع ريال مدريد ضغطه وهيأ كامافينغا كرة على طبق من ذهب لخوسيلو داخل المنطقة فسددها بقوة تصدى لها الحارس رونو رونو قبل ان يبعدها المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي إلى ركنية لم تثمر (55).

وحرم الحارس رونو والقائم الأيمن لمرماه خوسيلو من افتتاح التسجيل بإبعادهما كرته الرأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لفاسكيس (63).

ودفع أنشيلوتي بفالفيردي وكروس مكان الفرنسيين أوريليان تشواميني وكامافينغا (66).

وواصل رونو تألقه وأبعد تسديدة قوية لمودريتش من خارج المنطقة الى ركنية (69)، وسدد خوسيلو كرة من مسافة قريبة اثر تمريرة من بيلينغهام بجوار القائم الايسر (83).