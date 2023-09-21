حتى الثانية الأخيرة.. بايرن ميونخ يحقق فوزا مثيرا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا مثيرا على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مواجهة البايرن واليونايتد على ملعب "آليانز آرينا" في ألمانيا، مساء الأربعاء.

تقدم بايرن ميونخ بالهدف الأول عن طريق ليروي ساني بعد تمريرة متبادلة مع هاري كين لتصل الكرة إليه مجددًا ويسدد في شباك أونانا بالدقيقة 28.

وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 حيث سدد في شباك أونانا بعد تميررة وصلت له من موسيالا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أحرز مانشستر يونايتد الهدف الاول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 49، حيث وصلت له تمرير من راشفورد، ليستلم الكرة ويسدد في شباك بايرن ميونخ.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبايرن ميونخ، وسددها هاري كين ليسجل الهدف الثالث في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 53.

ونجح البرازيلي كاسيميرو في خطف هدف ثانٍ لمانشستر يونايتد وذلك في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ورد بايرن ميونخ سريعًا، حيث أحرز البديل تيل الهدف الرابع بعدما استلم كرة من تمريرة كيميش وسدد في شباك أونانا بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سدد برونو فرنانديز تسديدة صاروخية لمانشستر يونايتد من خطأ احتسب لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ولمس كاسيميرو الكرة ليسجل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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