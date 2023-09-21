اخبار الرياضه

الامارات | باب الانتقالات الصيفية للاعبين يغلق اليوم

0 نشر
منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن باب الانتقالات الصيفية للاعبين يغلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق الساعة الخامسة مساء اليوم، في اتحاد الإمارات لكرة القدم باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب، علماً أن فترة الانتقالات الصيفية كانت قد بدأت منذ الثالث من يوليو الماضي في حين ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية خلال الفترة من 22 يناير حتى 23 فبراير المقبلين. وانتهزت الأندية خصوصاً أندية دوري المحترفين الـ14 فرصة الانتقالات الصيفية وقامت بتعزيز صفوفها بلاعبين جدد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا