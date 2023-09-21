الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

أبدى إداري في أحد أندية المحترفين، استياءه من تكرار الاستفسارات عن عدم مشاركة لاعب دولي سابق مع الفريق في المباريات، مشيراً إلى أن المدرب هو من يختار التشكيلة المناسبة لكل مباراة.

شراكة

يكشف نادي العين في الخامسة والنصف عصر اليوم، عن شراكة تسويقية جديدة، وذلك كرابع اتفاقية رعاية جديدة يُبرمها النادي منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما يعكس النجاحات الكبيرة لشركة نادي العين للاستثمار.

توصية

كشف مقربون من لاعب أجنبي في أحد أندية المحترفين، أن المستوى الفني المميز للاعب خلال المباريات الأخيرة، جعل مدرب الفريق يتراجع عن توصية كان بصدد تقديمها لإدارة النادي للاستغناء عن خدماته، واستقطاب لاعب أجنبي جديد في مكانه.