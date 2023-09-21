الامارات | نجم الغولف العالمي ماكلروي يشارك في بطولة «دي بي ورلد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم الغولف العالمي الأيرلندي روري ماكلروي، إلى دبي للمشاركة في بطولة جولة (دي بي ورلد)، التي تُقام من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الخامسة في سلسلة رولكس لبطولات النخبة، والختامية لموسم 2023 لجولة «دي بي ورلد» التي تُقام برعاية من موانئ دبي العالمية، وتحمل شعار «السباق إلى دبي». ويسعى الأيرلندي الشمالي إلى التتويج بلقب «السباق إلى دبي» ورفع كأس هاري فاردون لأفضل لاعب خلال الموسم للمرة الخامسة في مسيرته، عندما يتواجد في بطولة جولة «دي بي ورلد».