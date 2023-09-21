الامارات | العين تستضيف معسكر المنتخب المصري أكتوبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مدينة العين المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، من تسعة إلى 17 أكتوبر المقبل. ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على استاد هزاع بن زايد، الأولى أمام زامبيا في 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر في 16 من الشهر نفسه، في إطار تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب الفراعنة، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل. وأكد مجلس أبوظبي الرياضي في بيان صحافي، استمرار تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في استضافة «السوبر المصري». وتزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري المدجج بالنجوم، ما يضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في الإمارات.

وأكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني في تصريح صحافي، اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تحقيق أعلى معدلات النجاح في استضافته للأحداث والفعاليات الرياضية، والعمل على ترسيخ وتطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية المصرية، وكذلك مع كل الدول العربية الشقيقة.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه «سعيد بإقامة معسكر المنتخب المصري في العين، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية، وتحقيق أقصى استفادة فنية من مباراتي زامبيا والجزائر في ظل الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات».

وأثنى رئيس اتحاد الكرة المصري على الدور الذي تلعبه شركة المتحدة للرياضة في إبرام الاتفاقيات التي من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية إلى الإقليمية والدولية. وثمّن المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، التعاون المثمر والمستمر مع مجلس أبوظبي الرياضي على كل المستويات الاستراتيجية والتجارية والاستثمارية.