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الامارات | العربي يتعاقد مع صانع الألعاب راشد عيسى

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العربي عن التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني السابق وصانع الألعاب راشد عيسى، لتمثيل الفريق الأول للنادي في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى قادماً إليه من نادي حتا.

وسبق لراشد عيسى تمثيل العربي في الموسم قبل الماضي، وأسهم في تقديم الفريق موسماً مميزاً في الأداء والنتائج، قبل أن يلتحق بصفوف حتا الموسم الماضي، وكان له دور بارز في صعود حتا لدوري أدنوك للمحترفين.

وكان راشد عيسى قريباً من الانضمام إلى أكثر من نادٍ ومنها الظفرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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