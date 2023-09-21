الامارات | راشد النعيمي: «مونديال الشاطئية» في الإمارات سيكون الأفضل في التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية (الإمارات 2023)، أن هذه النسخة من مونديال «الشاطئية» ستكون الأفضل في تاريخ البطولة. وتستضيف الإمارات البطولة في فبراير 2024، للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2009.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الجهود التي تبذلها اللجنة، تؤكد أنها ستكون نسخة مميزة، بفضل إمكانات دولة الإمارات، والنجاحات الكبيرة لدبي في هذه الرياضة.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، جهود الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة في تشكيل اللجنة العليا المنظمة. وقال: «تمتلك الإمارات مقومات كبرى لتنظيم البطولات، خصوصاً في الكرة الشاطئية التي حققت فيها دبي تحديداً نجاحات كبيرة، بل أسهمت في إنجاح هذه الرياضة ونشرها عالمياً». وأكد أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن مكان إقامة ملعب البطولة في دبي، خصوصاً في ظل وجود مجموعة من الاختيارات المتوافرة والجاهزة، ويتم التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأنها حالياً.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عقدت أمس، اجتماعاً في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحضور عمر المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي (نائبي رئيس اللجنة)، والعقيد خميس علي الشامسي ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة (عضو اللجنة)، ومحمد هزام الظاهري (عضو اللجنة ومدير البطولة)، وعلي حمد البدواوي (مستشار اللجنة) وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي.

واطلعت اللجنة على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت خلال الفترة الماضية بين فرق العمل المحلية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم في ما يتعلق بالجوانب الفنية والخدمات اللوجستية والإعلامية والتسويقية، ومقر إقامة الوفود ورحلات الطيران وغيرها، وأيضاً المواعيد والأماكن المقترحة لإقامة حفل قرعة البطولة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.