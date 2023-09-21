الامارات | انفراجه في أزمة إصابة نجوم عجمان.. والبداية مع «فائز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أزمة الإصابات التي ضربت عدداً من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، منذ بداية الموسم، انفراجه كبيرة في الساعات الماضية، مع وضوح معالم موعد عودة أكثر من لاعب، في مقدمتهم حارس المرمى، علي الحوسني، ولاعب خط الوسط، بلال يوسف، والظهير الأيسر وليد اليماحي.

وأكد إداري فريق عجمان، محمد حسين، أن لاعب خط الوسط، المغربي عصام فائز، تماثل حالياً للشفاء، وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للظهور في مباراة العين المقررة بعد غدٍ في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لكن مشاركته في المباراة متوقفة على مدى جاهزيته البدنية ورؤية الجهاز الفني في هذا الخصوص.

وقال محمد حسين لـ«الامارات اليوم»: «سيكون في حكم المؤكد عودة معظم المصابين مع الجولة الخامسة، وتحديداً في مباراة الوصل في السابع من أكتوبر المقبل».

وأضاف: «نحن في أمسّ الحاجة إلى عودة المصابين في أسرع وقت، خصوصاً أننا بدأنا الدوري في ظل غياب تسعة لاعبين دفعة واحدة عن التشكيلة الأساسية لظروف الإصابات، من بينهم حارسان مرمى، ومع عودة العناصر الغائبة تدريجياً، فإن وضعية عجمان على مستوى النتائج ستكون أفضل كثيراً».

وعن مقارنة نتائج الفريق بين الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، قال إداري عجمان: «المقارنة بين موسم كامل ومباراتين فقط مقارنة غير منطقية، وعلى ما يبدو أن الكثيرين قد نسوا أن عجمان بدأ الموسم الماضي بالصورة نفسها بالحصول على نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات، ومن بعدها انطلق الفريق للمستويات والنتائج التي أشاد بها الكثيرون، ونحن نثق بقدرات لاعبينا على أنهم سيقدمون المستويات التي تعيدهم إلى الواجهة من جديد».

التعاقد مع لاعب جديد

تحدث إداري فريق عجمان، محمد حسين، عن آخر تطورات التعاقد مع لاعب خط وسط قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وقال: «الإدارة بذلت جهوداً كبيرة في الأيام الماضية لتدعيم بعض المراكز التي كنا بحاجة إليها، وبالفعل تعاقدنا مع مدافع الوصل محمد جابر، الذي نعتبره إضافة مهمة لتشكيلة عجمان، نظراً إلى ما يمتلكه من خبرات كبيرة، ونسعى إلى التعاقد مع لاعب خط وسط يكون إضافة للفريق، ونأمل أن نتوصل لذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية مساء اليوم».