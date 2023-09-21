شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإيجنانت الأمريكي بكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره ايجنانت الأمريكي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية " انتركونتيننتال " و التي تقام بسنغافورة وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ، والتي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

موعد مباراة الأهلى و ايجنانت الأمريكى

تقام مباراة الأهلى وإيجنانت الأمريكى فى كأس العالم لكرة السلة، فى تمام السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت سنغافورة، والثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena

كيف صعد الأهلى لكأس العالم؟

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي.

نظام كأس العالم لأندية السلة

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر،بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

قائمة الأهلى فى كأس العالم

تضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.