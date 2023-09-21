دوري أبطال أوروبا: - بايرن ميونيخ يهزم يونايتد وأرسنال يسحق أيندهوفن ومارتينيز ينقذ إنتر

أحرز بايرن ميونخ الألماني هدفين في 4 دقائق من الشوط الأول؛ ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي المجموعة الثانية فاز أرسنال الإنجليزي 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء.



وتسبب خطأ فادح من الحارس أندريه أونانا في منح بايرن التقدم عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من ليروي ساني في الدقيقة 28.



وانطلق جمال موسيالا في الناحية اليسرى ومرر كرة إلى سيرج غنابري ليهز الشباك ويعزز تفوق صاحب الأرض.



وأحيا راسموس هويلوند آمال يونايتد في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يدم سوى 4 دقائق.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على كريستيان إريكسن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وانبرى هاري كين ليهز الشباك في الدقيقة 54.



وقلص كاسيميرو الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.



لكن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس بعد ركلة حرة من برونو فرنانديز.



أرسنال يسحق أيندهوفن

وفي مباراة أخرى، استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة الأربعاء.



وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار وغابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.



ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.



ويتصدر أرسنال المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لانس الفرنسي 1-1.



مارتينيز ينقذ إنتر ميلان

وفي المجموعة الرابعة، هز لاوتارو مارتينيز الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر ميلان الإيطالي -وصيف النسخة الماضية- التعادل 1-1 مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني في مستهل مشوارهما في دوري الأبطال.



وكان صاحب الأرض الأفضل لأغلب فترات المباراة، وسيكون متصدر الدوري الإيطالي سعيدا بالخروج بالتعادل بعد إهدار منافسه العديد من الفرص.



وأثمر ضغط سوسيداد المتقدم ثماره بعد 4 دقائق فقط، عندما استفاد برتس مينديز من خطأ المدافع أليساندرو باستوني ليهز الشباك.



وأدرك إنتر -الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن- التعادل بواسطة مارتينيز من المحاولة الأولى للفريق على المرمى في الدقيقة 87.



ويتصدر سالزبورغ المجموعة الرابعة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه بنفيكا في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.



(رويترز)