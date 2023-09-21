شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية بمصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبية، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجارى.

وأكدت 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهى: الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنس الطاولة قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، حسام حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب.

فيما جاءت قائمة السيدات كالتالي: علا محمود، فاطمة محرم، فوزية غمري، لمياء محمد شحاتة، منى الشبراوي، فايزة محمود، سماح عبدالعزيز، هاجر الدسوقي، هناء أحمد إبراهيم، أنعام محمد رضوان.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.