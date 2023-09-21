شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب أندويا بتجهيز موديست ببرنامج بدني مكثف مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مواطنه أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق الأحمر بوضع برنامج بدني مكثف للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد ، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة. وغاب موديست عن المشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد بسبب تأخر التعاقد معه، بخلاف عدم جاهزيته البدنية الكافية للمشاركة في المباريات، وهو ما ظهر خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد المصري في افتتاحية الدوري.وتقرر تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

كانت رابطة الأندية قد وضعت شرط بتأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.