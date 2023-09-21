شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. فاركو يتحدى مودرن فيوتشر اليوم في مواجهة ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فاركو بقيادة مدربه البرتعالي رومانو نظيره مودرن فيوتشر الذى يقوده مواطنه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

ويتسلح فاركو بـ 8 صفقات بعدما تم حرمانه من القيد الموسم الماضي حيث ضم كلا من: محمد فخرى وموسى توراى ومحمود البدرى وعمرو وردة ومحمد بانجورا وبابكر ندياى وصلاح باشا وشريف دابو.. فى المقابل وَقَّع الاتحاد مع 15 لاعبًا، هم: أحمد الشيخ وعمر الوحش ومحمود شبانة وهانى الطامى وأحمد ياسين وسيف تقا وعمر صلاح وإسلام أبوسليمة وأحمد غنيم وفارس عزت وعمرو صلاح ورجب عمران والحبيب حسن عبده وألفريد نكورونزيز وسواليو واتارا.

في المقابل تعاقد فريق مودرن فيوتشر مع كل من: محمد صادق - عبد الرحمن مانو - محمد محمود - كريست بيكالي - وليد مصطفى - محمد نصير - خالد رضا - كاجالي درامي - حساني إيموران.

ويراهن الفريقان على انطلاقة مميزة للدورى، خاصة فيوتشر الذى أنهى الموسم الماضي بين الأربعة الكبار وتمكن من المشاركة الأفريقية بالكونفدرالية، بعد مستويات مميزة مع مدربه السابق على ماهر، بينما فاركو يسعى لمحو المستوى الباهت الذى قدمه الموسم الماضي متعللا بحرمانه من القيد وقتها.