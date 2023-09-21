شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 21-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول الإنجليزي ولاسك لينز في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
شيريف تيراسبول X روما – 7.45 مساء- HD 1 beIN Sports
سيرفيت السويسري X سلافيا براج – 7.45 مساء- beIN Sports
لاسك لينز X ليفربول – 7.45 مساء- beIN Sports
سانت جيلواز البلجيكي X تولوز – 7.45 مساء- beIN Sports
باير ليفركوزن X هاكن السويدي – 7.45 مساء- beIN Sports
كاراباج أجدام X مولده – 7.45 مساء- beIN Sports
رين الفرنسي X ماكابي حيفا – 7.45 مساء- beIN Sports
باناثينايكوس X فياريال – 7.45 مساء- beIN Sports
وست هام X باتشكا توبولا – 10 مساء- beIN Sports
أولمبياكوس X فرايبورج – 10 مساء- beIN Sports
سبارتا براج X أريس ليماسول – 10 مساء- beIN Sports
جلاسكو رينجرز X ريال بيتيس – 10 مساء- HD 3 beIN Sports
أتالانتا X راكوف البولندي – 10 مساء- beIN Sports
شتورم جراس X سبورتينج لشبونة – 10 مساء- beIN Sports
أياكس أمستردام X مارسيليا – 10 مساء- HD 1 beIN Sports
برايتون X آيك أثينا – 10 مساء- beIN Sports
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
زرينيسكي X ألكمار – 7.45 مساء- beIN Sports
ليجيا وارسو X أستون فيلا – 7.45 مساء- beIN Sports
آينتراخت فرانكفورت X أبردين – 7.45 مساء - beIN Sports HD 9
هلسنكي X باوك سالونيكا – 7.45 مساء - beIN Sports
جينك البلجيكي X فيورنتينا – 7.45 مساء - HD 3 beIN Sports
فرينكفاروزي X تشوكاريتشكي – 7.45 مساء - beIN Sports
فنربخشة التركي X نورشيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports
لودوجوريتس X سبارتاك ترنافا – 7.45 مساء - beIN Sports
سلوفان براتيسلافا X كي كلاكسفيك – 10 مساء - beIN Sports
لوجانو X بودو جليمت – 10 مساء- beIN Sports
كلوب بروج X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports
فيكتوريا بلزن X بالكاني – 10 مساء - beIN Sports
دينامو زغرب X أستانا – 10 مساء - beIN Sports
ماكابي تل أبيب X بريدابليك كوبافوجور – 10 مساء - beIN Sports
زوريا لوهانسك X جينت البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الإتفاق X الطائي – 6 مساء- SSC HD
التعاون X الرائد – 6 مساء - SSC HD
ضمك X الهلال – 6 مساء - SSC HD
الاتحاد X الفتح – 9 مساء - SSC HD
الشباب X الحزم – 9 مساء - SSC HD