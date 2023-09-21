شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بيراميدز فى دورى نايل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

ونبه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه،خاصة الذىن يشغلون مركز الدفاع من الوقوع فى الأخطاء من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز،مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : عبد الله جمعة - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

على الجانب الأخر يدخل بيراميدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد أن دعم صفوف فريقه بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية،من أجل المنافسة على الألقاب فى الموسم الجديد.

وطالب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لـ بيراميدز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ،خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق،

خط الهجوم: فيستون ماييلي