شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك بطلا لكأس مصر والطلائع يفوز بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 2015 حافظ الزمالك على لقب كأس مصر للمرة الثالثة على التوالى، ويحل عقدة الأهلى ويهزمه لأول مرة منذ 1959، بهدفين دون رد سجلهما باسم مرسى فى الشوط الأول.

تشكيل الزمالك بقيادة البرتغالى جيسفالدو فيريرا المتوج باللقب جاء مكونا من: محمود عبدالرحيم جنش، أحمد توفيق، على جبر، البوركينى محمد كوفى، حمادة طلبة، عمر محمود جابر (إبراهيم عبدالخالق ق64)، طارق حامد، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (مصطفى فتحى ق59)، محمود عبدالمنعم كهربا، باسم مرسى (محمود عبدالرازق شيكابالا ق 75).

أما تشكيل الأهلى بقيادة فتحى مبروك فى نهائى الكأس فجاء مكونا من: شريف إكرامى، باسم على (محمد حمدى زكى ق40)، سعد الدين سمير، محمد نجيب، حسين السيد، حسام عاشور، أحمد فتحى، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا (الغانى جون أنتوى ق61)، رمضان صبحى، عمرو جمال (عماد متعب ق78).

فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 2021، توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3/2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء باستاد برج العرب

وتسلم محمد بسام قائد الطلائع كأس السوبر الذى توج به فريقه للقب الأول فى تاريخ فريقه بالقيادة الفنية لعبد الحميد بسيونى.

ولجأ الأهلى وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذى أعلنه عبد الحميد بسيونى كلاً من: محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف، حسن مجدى فى الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسى فى الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر فى الهجوم.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.