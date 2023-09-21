شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يعتمد التقييم الأسبوعي لحكام الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام نظامًا أسبوعيًا لتقيم الحكام في كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.

وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.

وأكد بيريرا أن الموسم الجديد الذى انطلق أمس سيتم منح دقيقة للاعب المصاب، وأخرى للاحتفال بالهدف، و30 ثانية لإجراء التبديل، كما طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر.

فى السياق ذاته، أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن كل مباريات الموسم الجديد ستقام بحكام مصريين، بما فى ذلك مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك وغيرها من اللقاءات المهمة، موضحا أنه لن يتم استقدام حكام أجانب، وأن ذلك يعتبر من أهم ملامح خطة التطوير التى اتفق مع اتحاد الكرة عليها.

وكشف البرتغالي فيتور بيريرا عن استعدادات اللجنة الرئيسية للموسم الجديد فى الدوري الممتاز، المقرر انطلاقه غداً، وقال البرتغالي فيتور بيريرا فى المؤتمر الصحفي، "عملنا على مناقشة قوانين جديدة خاصة بلجنة الحكام، وأقيمت دورة تأهيلية لمراقبين الحكام مؤخرا وجرى اختيار 48 مراقبا جديدا".