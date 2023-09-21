دورة غوادالاخارا: جابر تودّع من ثمن النهائي بخسارة دراماتيكية

الرياص - اسماء السيد - غوادالاخارا (المكسيك): ودّعت التونسية أنس جابر المصنّفة أولى دورة غوادالاخارا المكسيكية للألف في كرة المضرب، اثر خسارتها امام الايطالية مارتينا تريفيزان، بعد مباراة مثيرة دامت ثلاث ساعات الاربعاء في الدور ثمن النهائي.

وخسرت النجمة التونسية التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون في العامين الماضيين، بنتيجة 6 7 (7/4) و7 5 و6 3 على يد المصنّفة 54 على العالم.

وبدا انّ جابر ستشق طريقها نحو الفوز بصعوبة بعد حسمها المجموعة الاولى بشق الانفس، ومن ثمّ تقدمها 30 0 على ارسالها فيما كانت النتيجة 5 4 في الثانية.

الا انّ المصنّفة السابعة عالميًا واجهت عودة قوية من منافستها التي كسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة وتفرض التعادل.

وتابعت ابنة الـ 29 عامًا انتفاضتها في وجه جابر، حيث تطمح الى لقبها الثاني فقط في دورات المحترفات، وتمكنت من كسر ارسال التونسية لتتقدم 5 3 في المجموعة الفاصلة قبل ان تحسم النتيجة.

وستواجه تريفيزان نظيرتها الاميركية كارولين دولهايد في الدور ربع النهائي، بعدما تغلبت الاخيرة على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا الثامنة.

وفي مباريات أخرى، تابعت الاميركية صوفيا كينن عروضها القوية في الآونة الأخيرة وتغلبت على اللاتفية يلينا أوستابينكو لتبلغ دور الثمانية.

كينن، المتوجة سابقًا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والتي بلغت ربع نهائي احدى دورات الالف للمرة الاخيرة عام 2019، تمكنت من حسم النتيجة 6 4 و7 5 بعد ساعة و44 دقيقة.

وحذت حذوها الفرنسية كارولين غارسيا عقب فوزها على الاميركية هايلي بابتيست، لتضرب موعدًا مع البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا اثر فوز الاخيرة على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا السابعة 6 2 و6 1.