شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق توني كروز يشجع يونيون برلين ضد الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

جلس فيلكس كروز (32 عاماً) شقيق نجم ريال مدريد، الألماني توني كروز (33 عاماً) مع مشجعي يونيون الذي لعب فيه بين 2016-2020 ليهتف ضد فريق شقيقه في مباراة بينهما ضمن دوري أبطال أوروبا.

واعتزل فيلكس الكرة بعد تجربة في اينتراخت فرانكفورت بسبب الإصابة وهو أقل شهرة من شقيقه لكنه عاد للعمل مع يونيون كمدرب لفريق دون الـ19 عاماً.

وكان توني على الدكة في بداية المباراة وأشركه المدرب بعد ساعة منها وألهم زملاءه الفوز ليكسر قلب شقيقه الذي طالما كان أكبر مشجعيه حتى إنه التقط صورة بقميص الريال معه بعد فوز الريال باللقب 2022.

وقال فيلكس قبل مواجهة الريال: «ذكرت الكثير من النتائج وأتوقع أن تنتهي المباراة 2-2. عائلتي في المقام الأول دائماً لكن عندي مشكلة وهي أن يونيون هو عائلتي الكروية».

وحصد كروز 5 ألقاب أوروبية واحدة مع بايرن ميونيخ و4 مع الريال كما لعب دوراً مهماً في فوز ألمانيا بلقب العالم 2014 وهو العام الذي انضم فيه للريال.