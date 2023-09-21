شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تكتيك ريال مدريد الجديد في الركنيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رصد المشجعون اختراع ريال مدريد الإسباني تكتيكاً جديداً في تنفيذ الركلة الركنية في مباراة الفوز على يونيون برلين الألماني ضمن ذهاب دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحاول يونيون الوافد الجديد على البطولة العريقة الصمود أمام حامل لقبها 14 مرة، لكن الريال استطاع في النهاية خرق الصفوف عندما منح الحكم ركلة ركنية انبرى لتنفيذها النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي انضم إليه سريعاً الظهير النمساوي دافيد ألابا. ووقف المدافع الألماني خلف مودريتش في محاولة للتشويش على لاعبي يونيون كي لا يراقبوا ما يجري أمام الشباك.

التكتيك الجديد تسبب بضجة في مواقع التواصل ومن التعليقات:«ريال مدريد يخترع تقنية جديدة للركنية» و«ركلات الريال من ركن الملعب مثل علبة الشوكولا، لا تعرف ما هي النكهة حتى تفتح التغليف»، و«ما هذا الذي يفعلونه؟»، و«هذا غريب»، و«لم نفهم ما يجري» فرد أحد المشجعين: «نحن رواد كرة القدم» ليرد عليه آخر: «لا جدوى من التكتيك إن لم تسجل».

وتمكن الريال من فك عقدة يونيون في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي بهدف بيلينغهام وهو السادس للاعب الوسط الإنجليزي بقميص فريقه الجديد.