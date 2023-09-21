شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لأرسنال إلى أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة.

وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل أرسنال بواسطة بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، والقائد مارتن أوديجارد في الدقيقة 70.

وسجل ساكا، في ظهوره الأول بالمسابقة مثل العديد من لاعبي أرسنال الآخرين، من مدى قريب بعد مرور ثماني دقائق، وأضاف تروسار الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية، قبل أن يضمن جيسوس انتصار أصحاب الأرض.

وسيلعب أرسنال، الذي حصد 13 نقطة من أول خمس جولات في الدوري الإنجليزي، في ضيافة لانس في الجولة المقبلة من دوري الأبطال، بينما سيحاول أيندهوفن التعافي أمام إشبيلية.

وفي آخر مرة شارك فيها أرسنال في دوري الأبطال، مني بخسارة 10-2 في مجموع المباراتين أمام بايرن ميونيخ، حيث كان يعاني بشدة ولم يكن بوسعه إنهاء المسابقة بعد ذلك في المربع الذهبي في إنجلترا.

لكن بعد إنهاء الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي البطل، عاد أرسنال إلى دوري الأبطال، وكانت المواجهة أمام أيندهوفن بمثابة الفرصة المثالية للفريق الإنجليزي للتألق.

وتعرض ديفيد رايا حارس أرسنال، الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلاً من آرون رامسديل حارس إنجلترا، لاختبار مبكر في الدقيقة الأولى عندما سدد نوا لانج كرة قوية، لكن بعد ذلك سارت المباراة في اتجاه واحد.

وافتتح ساكا التسجيل بعدما تابع تسديدة أوديجارد، ثم أضاف تروسار هدفا بعد تمريرة ساكا.

وصنع تروسار هدفا بعد ذلك لزميله جيسوس حيث أرسل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر وقابلها المهاجم البرازيلي بتسديدة قوية بعدما مهد لنفسه الكرة بمهارة.

وفي ظل اقتراب مواجهة توتنهام هوتسبير في قمة يوم الأحد المقبل، أجرى أرتيتا عدة تغييرات وأخرج ساكا وجيسوس وديكلان رايس مبكرا.

لكن مع ذلك استمر تفوق أرسنال واختتم أوديجارد الأهداف.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال:«ليلة جميلة. كنا رائعين في الدفاع والهجوم وهذا كان الفارق.كنت متحمساً قبل المباراة. رحلتنا بدأت العام الماضي ونستحق مكاننا في هذه البطولة عن جدارة».