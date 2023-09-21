شكرا لقرائتكم خبر عن قلق حول إصابة ميسي بعد خروجه مبكرًا في مباراة تورونتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأمريكي لكرة القدم الأربعاء في ظل شكوك حول إصابة عضلية.

وكان غاب ميسي عن مباراة إنتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه أمام أتلانتا 5-2 بسبب ارهاق عضلي، قبل ان يغادر الملعب الأربعاء حيث بدا في وضعية غير مريحة.

كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.

وأوضح المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة ديربي فلوريدا الأحد امام أورلاندو سيتي، مشيرًا أيضًا إلى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال «علينا أن نمضي يوماً بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد».

ودافع مارتينو عن قرار اشراكهما أمام أتلانتا «لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية».

وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من أال المشاركة «كل شيء كان جاهزًا كي يشاركان... لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب».

وقال «بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لديّ عندما اضطررت إلى إخراجهما».

وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على الاكوادور 1-صفر ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة أيام.

ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة.

ويبقى إنتر ميامي في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقًا، الا انّه يحافظ على حظوظه في التأهل الى الادوار النهائية، لكنّ مارتينو شدّد بأنّ أولويته هي نهائي الكأس أمام هيوستن في 27 الجاري.